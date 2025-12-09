İ L A N

KONYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/574 ESAS

Dahili Davalı: Gabriel ONAK - 49*******88 Davacı Isabel ANAK tarafından 24.12.2024 tarihinde "Muris Diruhi Onak ve Migırdiç Karabet Onak'ın ölümlerinin tespiti ile soyisimlerinin ANAK olarak düzeltilmesine ..." yönelik açılan davada yukarıda adı yazılı dahili davalı adına ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,Bu nedenle; iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz, ilk itirazlarınız ve cevaplarınız ile birlikte var ise delillerinizi ibraz etmeniz ve delil avansını yatırmanız ihtar ve tebliğ olunur.

Dava dilekçesinin ilanen yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02354621 #ilan.gov.tr