İ L A N

KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2024/699 Esas sayılı dosyasından yapılan Mahallinde 09/04/2025 tarihli keşif ile yapılan gözlemde dava konusu taşınmazın kapama kirazlık olduğu gözlemlenmiştir. 03/06/2025 tarihli bilirkişi raporunda; dava konusu ,Dava konusu A ile gösterilen yerin; orman kadastrosu kesinleşmiş "Dededağ- Güdükburun Devlet Ormanı" sınırları dışında orman sayılmayan yer olarak bırakıldığı2/B çalışmaları ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olmadığı, ayrıca konunun biraz daha açıklığa kavuşturulması ve dava konusu yerin evveliyatının kullanım durumunun tespiti açısından, hava fotoğrafları, memleket ve orman amenajman haritaları değerlendirilerek yapılan (MAH incelemesinde) nin araştırmasında: "Orman yasalarına göre durumu ve değerlendirme bölümünde" bilimsel verilere göre detaylı olarak açıklanan nedenlerle; Dava konusu A ile gösterilen 1995.76 m2 yüzölçümündeki yerin; 4785 sayılı yasa kapsamına girmediği, 5658 sayılı yasaya göre iadeye tabi ormanlarla ilgisinin bulunmadığı ve 3116, 5653, 6831, 4999 sayılı yasalardaki orman tanımlarına girmemesi nedenlerinden ü 6831 sayılı yasanın 1. maddesine göre "orman sayılmayan yerlerden" olduğunun tespit edildiği, dava konusu taşınmazın; Dava konusu A ile gösterilen yerin; 1957 yılında zilyet altına alınmış olduğu ve kısmen imar ihyası faaliyetlerine başlanıldığı, 1957- 1970 yılları arasında imar ihya faaliyetlerine devam edildiği, 1970 li yılların ortalarında imar ihyası tamamlanıp, toprağın sürülüp ekin ekilerek tarımsal amaçlı kullanılmaya devam edildiği, 1990 lı yıllarda kiraz fidanları dikilmeye başlanarak, kiraz bahçesi olarak tarımsal faaliyete devam edildiği, 1970 li yılların ortalarından dava tarihi olan 2024 yılına kadar ve halende ekin ekilen yer ve kiraz bahçesi olarak kullanılmaya devam edildiği, halen üzerinde 20- 30 yaşları arasında kiraz ağaçlarının mevcut olduğu, Dava konusu A ile gösterilen 1995.76 m2 yüzölçümündeki yerin; 1970 li yıllarda imar ihyasının tamamlandığı ve dava tarihi olan 2024 yılına kadar ekin ekilmek suretiyle tarımsal amaçlı tarla ve dikili tarım arazi yani mahsuldar kiraz bahçesi olarak ilk maliki olan davacının annesi, daha sonra davacı tarafından eklemeli olarak toplam 45- 50 yıla yakın zamandır kesintisiz olarak kullanıldığı görüş ve kanaatine varılmış olup, TMK'nun 713 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

