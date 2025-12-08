İLAN

T.C.

ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/641 Esas

DURUŞMA GÜNÜ: 12/03/2026 Saat: 09:20

Davalılar BASAR EL DUDEH ve KHALEL ALSALEH (YKN:99641654116)'ın adresleri tespit edilemediğinden;Davacı SEMRA ÖNGE tarafından Davalılar, BASAR EL DUDEH, KHALEL ALSALEH, ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ aleyhine Maddi ve Manevi Tazminat istemiyle açılan dava dosyasında; İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2.İhtisas Kurulunun 21/02/2024 tarihli raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2. Üst Kurulunun 18/07/2024 tarihli raporu, Akter Bilirkişisinin 29/11/2024 tarihli raporu ve davacı vekilinin 20/11/2025 tarihli değer arttırım dilekçesinin davalılar BASAR EL DUDEH ve KHALEL ALSALEH'e tebliğine, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren Adli Tıp Kurumu Raporları,bilirkişi raporuna ve değer artttırım dilekçesine HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirdetiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalılar BASAR EL DUDEH ve KHALEL ALSALEH'e ilanen tebliğ olunur.

