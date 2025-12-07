T.C. KAYSERİ

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No: 2025/487

İ L A N

Hakaret suçundan sanık Yılmaz YÜKSEL hakkında mahkumiyet kararı verildiği, tüm aramalara rağmen sanık Yılmaz YÜKSEL'in adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29.maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş yapılacağı ve bu tarihten 2 (iki) hafta sonra yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 02/12/2025

