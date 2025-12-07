T.C.

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI



Hazırlık Numarası: 2024/78714 Soruşturma

İLAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Jalal oğlu, Zahra'dan olma, 01/01/2001 doğumlu Masud AHMADİ hakkında 06/01/2025 tarihinde 5 yıl süre ile Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı verildiği, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraza kabil olmak üzere verilen Kamu Davasının Açılmasının Erteleme Kararı tüm aramalara rağmen şüpheli Masud AHMADİ'ye tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince KDAE kararının, Türkiye Geneli 50,000 altı tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,2- KDAE kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-KDAE kararının 5271CMK'nın 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Adana Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

