İ L A N

T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/398 Esas

Davacı Hüseyin Şen tarafından Ahmet Uçaroğlu, Başar Uçaroğlu, Dönem Konceli, Eşe Yıldırım, Hacıbey Uçaroğlu, Özge Ebru Uçaroğlu, Sebahat Doğan, Yeter Arslan, Döne Dumanaleyhine vasiyetnamenin tenfizi(Yerine Getirilmesi) davasında yapılması gereken tebligatların tebliği için davalı Özge Ebru Uçaroğlu'na yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılamadığından duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, mahkememizduruşma zaptının 7201 sayılı tebligat yasasının 28.29.30.maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu"nun 31.maddesi gereğincetebliğ edilmiş sayılacağı,bir sonraki duruşma gün ve saati (30/04/2026 saat 09:10) hususudavalı Özge Ebru Uçaroğlu'na (TC:26******900) ilanen tebliğ olunur. 18/07/2024

