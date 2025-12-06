T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO :2017/9

KARAR NO :2025/399

KATILAN :YETİŞ KARA: Hüseyin ve Halise'den olma, 18/05/1976 Büttelborn doğumlu, ELAZIĞ/MERKEZ/KÜLLÜK nüfusuna kayıtlı, Ataşehir mahallesi Malatya Cad. N:185/1 ELAZIĞ adresinde oturur.

SUÇ : Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yoketme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb. Şantaj, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı olarak Girme ve Orada Kalma

SUÇ TARİHİ : 2011-2012-2013

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 11/09/2025

Sanıklar BAYRAM FATİH ŞAĞBAN ve SERHAT BELEN hakkında Bilişim sistemindeki verileri bozma, yoketme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme vb. Şantaj, Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma suçlarından cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de, davanın zamanaşımı sebebiyle Düşmesine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen katılan YETİŞ KARA'nın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 05/12/2025

