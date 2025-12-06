Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/428 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/428 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAPU KAYDI:İstanbul İli Bakırköy İlçesi Zeytinlik Mahallesi 564 ada 24 parselde kayıtlı 829,62 yüzölçümlü 269/2149 arsa paylı Zemin Katta Sekiz Adet Deposu Olan Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Mesken Nitelikli 1.Kat 1.Giriş 1 Nolu Bağımsız Bölümün1/2 hissesi

ADRESİ: Bakırköy ilçesi Ataköy 1. Kısım Mahallesi Ataköy 1. Kısım Siteleri Zübeyde Hanım Caddesi No:17 Bakırköy

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 01/06/2025tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 829,62 m2 alanlı 564 ada 24 nolu parsel üzerine zemin + 4 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre zemin katta binaya ait ortak alanlar, normal katların her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere bimadatoplam8 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binaya giriş zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri seramik döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binada 1 adet asansör yer almaktadır. 1. Giriş, 1.Kat , 1 Nolu Mesken ; Kıymet takdirine konu 1.Giriş, 1. Kat 1 bağımsız bölüm nolu Mesken nitelikli taşınmaz blok girişine göre sağ cephede(Zübeyde Hanım Caddesi'nden bakıldığında sağ cephe, Strasburg Caddesi'nden bakıldığında ön cephe) yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre net 190 m² + 15 m² balkon+ 15 m2 teras , brüt233 m² + 15 m² teras alanlı olup salon , 3 adet oda, mutfak, banyo, wc, stüdyo, yemek balkonu , teras ile servis (hizmetli odası, ofis, mutfak, servis holü) bölümlüdür. Ayrıca tapu kaydında taşınmazın zemin katta 1 nolu eklenti depo bölümü bulunmaktadır. Mahallinde kullanım amacına uygun olarak iç tefrişatta düzenlemeler yapıldığı ,servis bölümünün iptal edildiği, teras hacminin salona dahil edildiği, açık çıkmaların kapatıldığı taşınmazın mahallinde salon, 5 adet oda, mutfak, 3 adet banyo, wc, antre, hol ve 1 adet balkon bölümlü olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Taşınmaz mahallinde net 215 m2 +5 m2 balkon, brüt 248 m2 alanlıdır. Taşınmaza giriş kapısı çelik olup iç mekanlara açılan kapıları mobilya pres kapı, pencereleri pvc doğaramadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar ve granit tezgah, banyolarda duşyeri, duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 25.12.2024 tarih 74573 sayılı imar durum belgesine göre, " Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mahallesi, 564 ada 24 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 ölçekli 15.04.2022tasdik tarihli Ataköy Turizm Merkezi Zeytinlik Mahallesi, 564 ada Uygulama İmar Planında Blok Nizam, 5 kat irtıfalı Konut alanında kalmaktadır. " denmektedir. 29.06.1964 tarih bila sayılı kat irtifakına esas mimari projesi Bakırköy Tapu Sicil Müdürlüğü'nde incelenmiş olup, kat , konum ve alan tespiti anılan projeden yapılmıştır. Fiziki olarak incelenen imar arşiv dosyasında Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi'ne rastlanılmamıştır. 09.05.1997 tarih 5/95 sayılı Yapı Tatil Tutanağı'nda D1 Blok 1 nolu taşınmazda 1 ve 2 nolu açık çıkmanın kapatıldığı, 3 nolu açık çıkmayıda kapatmak üzereyken tadilat işleri mühürlenerek faaliyetten men edildiği belirtilmektedir. 3406/559 Nolu Bahçelievler Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu'nun 26.02.2025 tarih 18 Fen kayıt numarası ile bağımsız bölüm numarası düzeltme işlemi kapsamında teknik raporu incelenmiştir.

Kıymeti : 13.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYAN:YÖNETİM PLANI-

BEYAN: Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 20nci Maddesi kapsamında belirtme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılamayacağı taahhüdüvardır.26.04.2021-7637

EKLENTİ: DEPO, ZEMİN KATTA 1 NOLU EKLENTİ DEPO

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:20

25/11/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

