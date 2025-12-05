Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/4806 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4806 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, PİYADE Mahalle/Köy, 45315 Ada, 8 Parsel, ÇATI ARALI BÜRO NİTELİKLİ KAT 3 DAİRE NO 11 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Ana Taşınmaz Özellikleri Bodrum+zemin+3 normal kat+çatı arası katlıdır.4 adet dükkan, 6 adet büro, 2 adet çatı aralı büro olmak üzere kat irtifakı uyarınca ana yapıda toplam 12 bağımsız bölüm yer almaktadır. Cepheleri ısı yalıtım üzeri boyalıdır.Giriş kapısı alüminyum, merdiven korkulukları krom-çelik doğramadır. Giriş, kat ve merdiven hol zeminleri, duvarlarının 1.2 mt.'ye kadar olan kısımları ile merdiven basamakları mermer kaplama, duvarların kalan kısımları ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Asansör ve proje uyarınca kapalı otopark mevcuttur. Bağımsız Bölüm Özellikleri (3. Kat 11 bb nolu Çatı Aralı Büro)Kuzey-güney-batı cephelidir. Güneyden İstasyon Caddesi ve Sabri Kartal Parkına bakmaktadır. Son kat konumludur. Çatı aralı dubleks niteliklidir.

Adresi : Piyade Mah. 1999. Sokak No:1/11 Etimesgut/Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 776 m2

Arsa Payı : 64/776

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; Ticaret Alanı alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; 4 kat, Yençok:12.5 mt.'dir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan ve şerhler bulunmakla tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:18

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:18

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02351998 #ilan.gov.tr