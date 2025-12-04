İLAN

T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/709 Esas

Davacılar vekili Av. Barış YANIK tarafından davalı Hacı Nihat VURAL, Elif ÖZTÜRK, Ensar VURAL,Salih ÖZTÜRK aleyhine açılan mahkememizde Ortaklığın giderilmesi davası açtığı, davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinize tebliğin imkansızlığı nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/01/2026 günü saat: 10:35'te, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 150/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02351355 #ilan.gov.tr