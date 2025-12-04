T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2025/297Karar : 2025/609

İ L A N

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25.09.2025 tarihli ilamı ile 31054259694 TC Kimlik Numaralı sanık Süleyman AYDOĞAN'ın TCK'nın 191/1 maddeleri uyarınca 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Gerekçeli kararın sanığın mernis adresi olan Emirsultan Mahallesi 319. Sokak No:1 İç Kapı No:1 Karacabey/BURSA adresinin bina özelliğini kaybetmesi üzerine tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediği,

Bu sebeple; 2- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE,

hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02352009 #ilan.gov.tr