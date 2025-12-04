T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/21 Esas

İLAN

Davacı, GÜLLÜ ÇEVLİK ile Davalı, DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Nedim Kapuçam'ın 15/09/2025 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Küpelikız Mahallesinde doğusu kuru dere, batısı yol, kuzeyi İbrahim Çevlik, güneyi Mehmet Çevlik ile çevrili, rapora ekli krokide A harfi ile gösterilen 2967,66 metrekare taşınmaz hakkında Davacı İbrahim ve Hatice kızı */*/1973 doğumlu, 369*****986 TC nolu Güllü Çevlik'in zilyetliğinin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/21 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02351677 #ilan.gov.tr