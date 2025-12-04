İLAN

T.C. İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/231 Esas

DAVALI : ERDOĞAN AKKUŞ-165*****080 -Dursun Ali ve Gülhan oğlu, 1986 d.lu

Davacı Aybüke Elif Laik tarafından davalı Erdoğan Akkuş aleyhine açılan davada, davalının İzmir 21. İcra Dairesinin 2025/1330 Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın iptali ile %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ve takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Erdoğan Akkuş'un adresi tespit edilemediğinden ve tebliğ yapılamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması olan 05/03/2026 günü saat 10:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ayrıca davacının ihtiyati haciz talebinin reddine yönelik olarak yaptığı istinaf başvurusuna ve dava dilekçesine 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz hususları, dava dilekçesi, ön inceleme duruşma günü ve istinaf dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/12/2025

Basın No: ILN02350938 #ilan.gov.tr