T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2019/222

Karar: 2024/836

SANIK: NENE KANDAVADZE, Gogıkızı, 08/06/1966 GÜRCİSTAN doğumlu,58001022719 personel numaralı Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 27/11/2024 tarihli ilamında özetle; Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,suç nedeniyle karşılanması gereken mevcut maddi bir zararının mevcut olmaması ve sanığın kişiliği ve suçtan sonraki davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varılmış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşulları oluştuğundan 5271 sayılı CMK 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK'nun 231 maddesinin 8. fıkrası uyarınca, SANIK HAKKINDA 5 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE; Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak, DENETİM SÜRESİNİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK BELİRLEMEDEN GEÇİRİLMESİNE; Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02350713 #ilan.gov.tr