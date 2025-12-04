T.C. ANTALYA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37331087-2024/396-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2024/396 esas, 2025/595 karar sayılı kararı ile 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması ve şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık'' suçundan 7 yıl hapis, 500.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Yunus Emre DERE' e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin de tesbit edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı yasanın 28 ve 29.Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, karara karşı belirtilen süre içerisinde ilgili yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeği tebliğ olunur. 26.11.2025

Basın No: ILN02350648 #ilan.gov.tr