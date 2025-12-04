T. C.

ANKARA BATI 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/678 Esas

DAVALI : HAYDAR ÖZKAN Metin Oktay Mah. 193 Sk. No:66. Çankaya/ ANKARA

Davacı NUR SILA ÖZKAN tarafından davalı HAYDAR ÖZKAN aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce resen yapılan incelemede dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; daha önce hükmedilen 3.370,00 TL nafakanın 7.000,00 TL olarak artırılması, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesi talep ve dava olunmuştur.

HMK'nın 122. 126. 129. maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dâhil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

