İSTANBUL KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İstanbul İli Pendik İlçesi Kaynarca Mahallesinde ENGİN İMRE:HASAN HAMDİ OĞLU'nun hissedarı olduğu 11389 ada 54 nolu parselin 597,52m² olan kayıtlı yüzölçümü 41,02 m² olarak, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41/1 maddesi ve 47 nci maddesinin (N) bendine dayanılarak hazırlanan Kadastro Sırasında veya Sonrasında Yapılan İşlemlerle Geometrik Durumları Kesinleşmiş Olan Taşınmazlarda Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat Ve Hesaplamalardan Doğan Hataların Düzeltilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince düzeltme işlemine tabi tutulduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.ve müteakip maddeleri ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 52.maddesi uyarında, ilanen tebligatın yayınlandığı tarihten itibaren on(10) gün sonunda tebligatın muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren ilgililerin veya kanuni vekillerinin 30(otuz) gün içinde İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemelerinde düzeltmenin kaldırılması için dava açılabileceği, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

