İNŞ.44 REFERANSLI, 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜMRANİYE KAMPÜSÜNDE 3 BLOK LOJMAN YAPIMI
İNŞ.44 Referanslı, 4. Bölge Müdürlüğü Ümraniye Kampüsünde 3 Blok Lojman Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|
İhale Kayıt Numarası (İKN)
|
:
|
2025/2014840
|
1- İdarenin
|
1.1. Adı
|
:
|
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|
1.2. Adresi
|
:
|
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 PK:06100 Balgat - ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA
|
1.3. Telefon numarası
|
:
|
03122038511
|
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
|
:
|
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
|
2.1. Tarih ve Saati
|
:
|
30.12.2025 - 11:00
|
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
|
:
|
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü O Blok İhale Salonu Balgat/Çankaya/ANKARA
3- İhale konusu yapım işinin
|
3.1. Adı
|
:
|
İNŞ.44 Referanslı, 4. Bölge Müdürlüğü Ümraniye Kampüsünde 3 Blok Lojman Yapımı
|
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
|
:
|
3 Blok Betonarme Bina Yapımı (5400 m²)
|
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
|
:
|
İstanbul
|
3.4. Süresi/teslim tarihi
|
:
|
Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
|
3.5. İşe başlama tarihi
|
:
|
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
|
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
|
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
|
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
|
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ'inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi'ndeki "BIII grubu işler" benzer iş olarak değerlendirilecektir.
|
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|
İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02347772 #ilan.gov.tr