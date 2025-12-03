T.C. KAYSERİ 4. İCRA CEZA MAHKEMESİ İLAN

Sayı : E.74339932-2025/263-Ceza Dava Dosyası 14.11.2025 Kayseri 4. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2025/263 Esas sayılı dosyasında şikayetçi Fibabanka A.Ş.'nin 20/08/2025 tarihli dilekçesinde özetle Şekerbank A.Ş Erciyes Kayseri Şubesi'ne ait 03/06/2025 keşide tarihli 450.000,00 TL bedelli ve 1029617 seri nolu çekin karşılıksız çıkması nedeniyle AKS Lastik Bakım Hiz. San. Ve Tic. A.Ş yetkilisi Alı Khanı'ın cezalandırılmasını talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan tebligatların bila ikmal iade dönmesi üzerine yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin bilinmemesi nedeniyle duruşması 03/02/2026 günü saat 09:02'ye bırakılan dosyamızda ''CMK'nın 195 ve İİK'nun 349. maddeleri gereğince suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği'' hususları işbu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık Alı Khanı'ye tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02349874 #ilan.gov.tr