T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2025/187 Esas

Davacı EMİNAS HARIB ile Davalı MUHAMMED MENDO arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait dava dilekçesi ve eklerini bildirir tebligat tüm aramalara rağmen Mervan ve Neriman oğlu, 08/06/1991 doğumlu, 997*****582 Yabancı kimlik numaralı Muhammed Mendo'nun tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Söz konusu dosyada ön inceleme duruşmasının 05/02/2026 günü saat 09:45'te yapılacağı, davalı Muhammed Mendo'nun "belirli gün ve saatte duruşma gelmediği, gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmadığı,gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi halinde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen,henüz sunulmayan belgelerin sunulması veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gereken açıklamanın yapılması aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunur" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen duyurulur.





Basın No: ILN02349858 #ilan.gov.tr