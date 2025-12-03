T.C. BOZDOĞAN SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

BOZDOĞAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri -Adresi - Yüzölçümü : Satışa konu Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Yeni Mahalle, Ada Yakası Mevkii, 1349 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmaz ;" Tarla " vasıflı13.567,88 metrekare alana sahiptir. Yüzeyi yüzde 0-1 eğimli topoğrafik yapıda olup,sulu tarım arazisi,kumlu tınlı toprak yapısına sahip olup kıraç ve değişen eğimli yapı arz etmektedir.Dava konusu taşınmazın asfalt yola cephesi bulunmakta olup hali hazırda sulu tarım arazisidir.

13.567,88 m² X 450,00 TL =6.105.546,00 TL edeceği takdir olunmuştur. "

İmar Durumu : Belediye kayıtlarındaki gibidir. Kıymeti : 6.105.546,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan : TAŞINMAZ, 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNUNUN 14. MADDESİ KAPSAMINDA BÜYÜK OVA ALANINDA KALMAKTADIR.

Beyan : PARSEL BÜYÜK OVA KORUMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:04 --- Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:04--- Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 11:04



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri -Adresi - Yüzölçümü : Satışa konu Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Kamışlar Mahallesi, Çayır Mevkii, 162 ada, 55 parselde kayıtlı taşınmaz ;" Tarla " vasıflı9.016,32 metrekare alana sahiptir. Yüzeyi yüzde 5-10 eğimli topoğrafik yapıda olup,sulu tarım arazisi,kumlu tınlı toprak yapısına sahip olup kıraç ve değişen eğimli yapı arz etmektedir.Dava konusu taşınmazın kadastrol yola cephesi bulunmakta olup hali hazırda sulu tarım arazisidir.

9.016,32 m² X 450,00 TL =4.057.344,00 TL edeceği takdir olunmuştur."

İmar Durumu : Belediye kayıtlarındaki gibidir. Kıymeti : 4.057.344,00 TL

KDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:04--- Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:04 --- Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 12:04



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri -Adresi - Yüzölçümü : Satışa konu Aydın İli, Bozdoğan İlçesi, Kamışlar Mahallesi, Soğukkuyu Mevkii, 177 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmaz ;" İncir Bahçesi " vasıflı6.432,12 metrekare alana sahiptir. Parsele ait güneyde bulunan kadastral yol açılmış vaziyettedir. Parsel güney ve doğuda kadastral yola cepheli olarak bulunmakta diğer yönlerde komşu parsellere cephelidir.

TOPLAM TAŞINMAZ DEĞERİ :6.432,12 m 2 x 600,00 TL/m 2= 3.859.272,00 TL'dir."

İmar Durumu : İnşaat tarzı Belediye kayıtlarındaki gibidir.Kıymeti : 3.859.272,00 TL

KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:31 --- Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:31--- Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

