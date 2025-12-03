Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/126 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/KESİKTAŞ Mahalle/Köy, 172 Ada, 175 Parsel,artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile ilgili açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/126 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Adresi :Ankara İli, Sincan İlçesi,Yenikent-Kesiktaş Mah. Delikli Kaya Mevki 172 Ada 175 Parsel Nolu Taşınmaz Sincan / ANKARA
Yüzölçümü : 5.451,81 m2
İmar Durumu :-
Kıymeti : 5.236.519,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:33
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:33
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:33
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02348421 #ilan.gov.tr