T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ GİRDALLI KÖYÜ
ADA NO : 204
PARSEL NO : 5
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1475,82
MALİKİN ADI VE SOYADI : DİLEK DOĞANŞAH ŞEN
MEHTAP DOĞANŞAH ÇİMKEOĞLU
MELAHAT DOĞANŞAH
MELEK İSMAİLOĞLU
MERİHAN DOĞANŞAH AKYILDIZ
ORHAN DOĞANŞAH
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/335 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.11.2025
