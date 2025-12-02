T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/335 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ GİRDALLI KÖYÜ

ADA NO : 204

PARSEL NO : 5

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1475,82

MALİKİN ADI VE SOYADI : DİLEK DOĞANŞAH ŞEN

MEHTAP DOĞANŞAH ÇİMKEOĞLU

MELAHAT DOĞANŞAH

MELEK İSMAİLOĞLU

MERİHAN DOĞANŞAH AKYILDIZ

ORHAN DOĞANŞAH

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/335 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.11.2025

