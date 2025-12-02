T.C. İSTANBUL 17. AİLE MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2024/422 Esas

KONU: İlanen tebligat

Davacı AYŞE GÜL KAYA tarafından aleyhinize açılan Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) davasının yapılan yargılaması nedeniyle;

(Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili ile davalının 04.06.2007 tarihinde Veghel'de evlendiklerini, tarafların Limburg Yargı Bölgesi Roermond Mahkemesince 03.02.2021 tarihinde verilen boşanma kararının 29.03.2022 tarihinde kesinleştiğini, müşterek çocukları Elif Su Kaya'nın mutad meskeninin davacının yanında olacağına, bakım ve yetiştirme görevlerinin paylaşılmasına karar verildiğini, işbu davanın kabulü ile Limburg Yargı Bölgesi Roermond Mahkemesinin C/03/258312 dava numaralı FA RK 18/4710 dilekçe numaralı 03.02.2021 tarihli boşanmaya ve velayete ilişkin kesinleşen kararın Türkiye'de tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir) Davalı Burhan Kaya'nın tüm adreslerine tebliğ çıkartılmasına rağmen adresin sürekli kapalı olması gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup 6100 S.K. 127,129,194,195, ve 324 md. gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde; savunmalarını, ispata yarayacak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini, tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği, aksi halde davayı inkar etmiş sayılarak davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verilebileceğinin, davacının 10/07/2024 tarihli dava dilekçesi yerine geçmek üzere, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta sonra tebligatın yapılmış sayılacağı , ön inceleme duruşmasının 14/05/2026 günü saat 10:10 da yapılacağı belirtilen gün ve saatte duruşma salonunda hazır olunması gerektiği İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02348312 #ilan.gov.tr