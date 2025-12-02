Örnek No:55*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2025/392 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/392 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu; İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 330 Ada, 91 Parsel sayılı, 1.607,56 m2 yüz ölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın TAM HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu: Kaleiçi Mahallesi 330 Ada 91 parsel sayılı taşınmaz; 08.12.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Kuzeyi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında kısmen ön bahçe mesafesi 5.00mt, yan ve arka bahçe mesafeleri 3.00 mt, E:0,20 konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Plan ve Proje Müdürlüğünün 75451 sayılı yazılarına göre yukarıda belirtilen parsellerin bulunduğu imar planına yapılan itirazların değerlendirme çalışmaları, plan tadilatları ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması sınır çalışmaları devam ettiğinden plan kesinleşmemiş olup, imar izni verilememekte olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 24.193.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:25

26/11/2025(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02348308 #ilan.gov.tr