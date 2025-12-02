T.C.

ANTALYA

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/128 Esas Konu : Uğur Toğay İLAN

Davacı , UFUK TOĞAY ile Davalı UĞUR TOĞAY arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen davalı Uğur Toğay ( TCKNO: 26086967464 ) Ali ve Döner oğlu , 28/04/1970 Ankara doğumlu , Isparta İli , Şarkikaraağaç İlçesi , Köprü Mahallesi / Köyü 37 Cilt , 58 Hane numarasında kayıtlı ) adresi tespit edilemeyip , dava dilekçesi , tensip zaptı ile ön inceleme davalıya tebliğ edilemediğinden ; dava dilekçesi , tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 317 ve devamı maddeleri uyarınca 2 HAFTALIK SÜRE içerisinde HMK 129 Maddesinde uygun olacak şekilde CEVAP DİLEKÇENİZİ sunmanız gerektiği İLANEN TEBLİĞ olunur. 10.11.2025

