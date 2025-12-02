T.C.

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

7.CEZA DAİRESİNDEN

Esas No : 2024/731

Karar No : 2025/829

Hülasaları aşağıda belirtilen gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen bulunamayan ve tebligata yarar açık adresi de tespit edilemeyen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanun'un 29. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstinaf talebi ile dairemize gönderilen Kayseri 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/810 Esas ve 2016/954 Karar sayılı dosyası hakkında; Dairemizce daha evvel duruşma açılarak yapılan yargılama sonucunda verilen mahkumiyet hükmünün Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 10.01.2024 tarihli, 2022/11228 Esas ve 2024/180 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmesi üzerine Dairemizin 2024/731 Esasına kayıtlı olarak yapılan açık yargılama sonucunda; Nasir ve Emine oğlu, 20/05/1976 Halep doğumlu sanık (Yabancı Kimlik No : 99467262106) Ahmet CEBES'in sübut bulan 5607 sayılı Kanun'a muhalefet eylemi nedeniyle 5607 sayılı Kanun'un 6545 sayılı Kanun ile değişik 3/18-son maddesi delaletiyle 3/5, 3/10, 3/10-son, 3/23, TCK'nın 62/1, 52/2, 53/1-2-3 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair sanığın yokluğunda verilen hüküm özetinin

Bir defaya mahsus olmak üzere; Sanık Ahmet CEBES'e 7201 sayılı Tebligat Kanun'un 29. maddesi gereğince ilanen tebliğine,

İlanın sanığın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek yurt genelinde intişar eden tirajı 100.000 üstü gazetelerden birinde ve ayrıca elektronik ortamda yapılmasına, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılmasına,

Sanığın, yokluğunda verilen mahkumiyet hükmü yönünden 7499 sayılı Kanun'un 19. maddesi ile değişik CMK'nın 296. maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren Dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek ve temyiz dilekçesinde temyiz nedenleri gösterilmemişse temyiz isteminin reddedilebileceği gözetilmek suretiyle TEMYİZ kanun yoluna başvurabileceği ve ilan masraflarının mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi halinde sanıktan tahsil edileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/11/2025

