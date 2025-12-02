T.C.

ANKARA 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/41 Esas

KARAR NO : 2025/172

Mahkememizin 18/06/2025 tarihli, 2025/41 Esas ve 2024/407 Karar sayılı gerekçeli kararı ile; Hüseyin ve Hüsne kızı, 29/01/2006 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı ESMA NUR KOÇ hakkında;

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/06/2025 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 5 YIL Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedeniyle Denetimli Serbestlik (CMK 231/8) kararı verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen gerekçeli karar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen özetle; "TCK m.37/1 delaletiyle TCK m.188/3, 4-a hükümleri uyarınca cezalandırılmaları" talepli istinaf dilekçesinin, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde bulunan gazetelerin birinde ve Genel internet haber sitesinde ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu İLAN OLUNUR. 27/11/2025

Basın No: ILN02347432 #ilan.gov.tr