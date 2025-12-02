İLAN

GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ

2025/535 Esas Davacı , AHED LEBBEN ileDavalı , SEMİR LEBBEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının ağır kusurlu davranışları nedeniyle tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı SEMİR LEBBEN, 99425327540 Yabancı kimlik numaralı, 01.01.1990 doğumlu, Halid ve Mune oğlu davalıya tüm aramalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

HMK'nın 122 md. gereğince tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceği bu süre içinde cevap verilmediğinde HMK'nın 128 md. gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, tensip tutanağında belirtilen hususları yerine getirmediğinizde bu eksikliklerin HMK 140-5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceğiniz, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02348949 #ilan.gov.tr