T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/259 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Gökçepınar Mahallesi

ADA NO : 179

PARSEL NO : 16, 30, 34 ve 40

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 237, 103.07, 362.27 ve 616,12 m2 daimi irtifak, 218.49, 0, 117.36 ve 0 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Gökçepınar Mahallesi 179 ada 16, 30, 34 ve 40

parsellerde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve

11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile

kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan

irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin

2025/259 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.04.11.2025

Basın No: ILN02340114 #ilan.gov.tr