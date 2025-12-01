T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/259 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Gökçepınar Mahallesi
ADA NO : 179
PARSEL NO : 16, 30, 34 ve 40
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 237, 103.07, 362.27 ve 616,12 m2 daimi irtifak, 218.49, 0, 117.36 ve 0 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Gökçepınar Mahallesi 179 ada 16, 30, 34 ve 40
parsellerde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve
11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile
kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan
irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin
2025/259 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.04.11.2025
