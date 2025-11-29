T.C. İSTANBUL 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO:2024/115

KARAR NO:2025/506

SANIK : MOHAMMADREZA MORADPOURAAMI- Farangiz ve Moradpouraamı oğlu, 01/01/1999 İRAN doğumlu

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile sanık MOHAMMADREZA MORADPOURAAMI hakkında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan açılan kamu davasının, suçun işlendiği yerin mahkememizin yargı sınırı dışında olduğu anlaşıldığından, 5271 Sayılı CMK'nın 12/1. ve 18. mad. uyarınca mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE, kararın kesinleştiğinde dosyanın görevli ve yetkili BALIKESİR NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE gönderilmesine karar verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığa ulaşılamadığı ve gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, kararınilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra ilan metninin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere kendisine en yakın Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe yada zabıt katibine -tutanağa geçirilmek kaydıyla- beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ KANUN YOLU açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmün kesinleşeceğine dair karar verildiği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 28/11/2025

