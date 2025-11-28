İ L A N

T.C. YATAĞAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/20 Tereke

Sivas ili, Kangal ilçesi, Bulak mah/köy 28 Cilt, 17 Hane, 49 BSN'de nüfusa kayıtlı 13/08/1957 doğumlu 25/08/2019 tarihinde vefat eden müteveffa Baki Karadeniz'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, İhbar eden Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Defterdarlığı Yatağan Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi istenilmiş olup yapılan duruşmada verilen ara karar uyarınca TMK'nın 621 ve 634/2 maddeleri gereğince terekenin defterinin tutulmasına başlanılacağından, alacak ve borçlarına esas olmak üzere,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

