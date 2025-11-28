İLAN

T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/528 Esas

Aleyhinize davacı Yurdagül Ünalan vekili Av. Anıl Coşkun tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle;

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 134 ada 91 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 134 ada 99 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 134 ada 98 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 134 ada 153 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 134 ada 155 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 134 ada 46 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 134 ada 48 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 135 ada 56 parsel

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 135 ada 54 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 136 ada 55 parsel

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Doğu Mahallesi 136 ada 57 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Çiçekli Mahallesi 227 ada 32 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 227 ada 40 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 227 ada49 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 227 ada45 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 230 ada26 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 129 ada 40 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 236 ada 36 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 210 ada 65 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 217 ada 3 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 217 ada 6 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesiGürçayır/Çiçekli Mahallesi 217 ada 7 parsel,

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Yeni Mahallesi 170 ada 292 parsel

-Sivas İli Şarkışla İlçesi Gürçayır/Yeni Mahallesi 170 ada 155 parsellerde kayıtlı Davalılar Hatice Ece, Enes Ünalan, Oktay Gönen, Mehmet Ünalan ve Burak Ünalan'ın mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalıların adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

03/06/2026 günü saat: 09:30'da duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02345851 #ilan.gov.tr