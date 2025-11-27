T.C. TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiralanacaktır.
İhale, 09.12.2025 tarihinde Salı günü, 11.00 başlangıç saatinden itibaren 5'er dakika ara ile birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Kiralama ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan kira bedelini ve kira süresi üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisi ile % 6 Kesin teminat bedelini peşin ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
- İkametgâh belgesi,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
- 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
- İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu)
- Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.
- 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
D) NOT: 1. ve 3. Sıradaki ilanlara başvuracak kişilerden hekimlik diploması, 4,5,6 ve 7. Sıradaki ilanlar için sürücü kursu faaliyet belgesi istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 09.12.2025 Salı günü 10:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.
|
SIRA
|
MAHALLE
ADA-PARSEL
|
CİNSİ
|
M²
|
ADRES
|
Aylık Muhammen
Kira Bedeli (TL)
|
GEÇİCİ
TEMİNAT
|
TARİH
|
SAAT
|
İHALE
SÜRESİ
|
1
|
2 NOLU ERDOĞDU
682/12
|
AİLE SAĞLIĞI MER.
|
200
|
2 Nolu Erdoğdu Mah. Kışla Sokak No:1
|
30.000,00 + KDV
|
32.400,00 TL
|
09.12.2025
|
11:00
|
3 YIL
|
2
|
2 NOLU ERDOĞDU
682/12
|
DÜKKAN
|
60
|
2 Nolu Erdoğdu Mah. Kışla Sokak No:1
|
3.900,00-TL
|
4.212,00 TL
|
09.12.2025
|
11:05
|
3YIL
|
3
|
AKOLUK
117/13
|
AİLE SAĞLIĞI MER.
|
50
|
Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad. no:28/1
|
12.500,00 + KDV
|
13.500,00 TL
|
09.12.2025
|
11:10
|
3YIL
|
4
|
AKOLUK
117/13
|
ARSA
|
40
|
Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad.
|
16.000,00 + KDV
|
17.280,00 TL
|
09.12.2025
|
11:15
|
3YIL
|
5
|
AKOLUK
117/13
|
ARSA
|
25
|
Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad.
|
10.000,00 + KDV
|
10.800,00 TL
|
09.12.2025
|
11:20
|
3YIL
|
6
|
AKOLUK
117/13
|
ARSA
|
40
|
Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad.
|
16.000,00 + KDV
|
17.280,00 TL
|
09.12.2025
|
11:25
|
3YIL
|
7
|
AKOLUK
117/13
|
ARSA
|
45
|
Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad.
|
18.000,00 + KDV
|
19.440,00 TL
|
09.12.2025
|
11:30
|
3YIL
|
8
|
CUMHURİYET
4809/2
|
OTOPARK
|
190
|
Cumhuriyet Mahallesi Şehir Sok. No:6/A
|
19.950,00 + KDV
|
21.546,00 TL
|
09.12.2025
|
11:35
|
3YIL
|
9
|
ÇİMENLİ
3968/9
|
ARSA
|
29
|
Çimenli Mah. Çimenli Batı Cad. No:2
|
3.045,00 TL
|
3.288,60 TL
|
09.12.2025
|
11:40
|
3YIL
|
10
|
PAZARKAPI
3783/1
|
DÜKKAN
|
63
|
Pazarkapı Mah. K.maraş Cad. No:55
|
1.260,00 TL
|
3.628,80 TL
|
09.12.2025
|
11:45
|
8 YIL
|
11
|
PAZARKAPI
3783/1
|
DÜKKAN
|
64
|
Pazarkapı Mah. K.maraş Cad. No:56
|
1.280,00 TL
|
3.686,40 TL
|
09.12.2025
|
11:50
|
8YIL
