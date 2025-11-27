T.C.

TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiralanacaktır.

İhale, 09.12.2025 tarihinde Salı günü, 11.00 başlangıç saatinden itibaren 5'er dakika ara ile birinden diğerine geçmek sureti ile Ortahisar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Kiralama ihalelerinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde alıcı, ihalede belirlenecek olan kira bedelini ve kira süresi üzerinden binde 5.69 oranında ihale karar pulu damga vergisi ile % 6 Kesin teminat bedelini peşin ödeyecektir.

İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler :



A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, İhale iştirak teminatı makbuzu. (Şartname makbuzu) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge. 2886 yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

D) NOT: 1. ve 3. Sıradaki ilanlara başvuracak kişilerden hekimlik diploması, 4,5,6 ve 7. Sıradaki ilanlar için sürücü kursu faaliyet belgesi istenecektir.

İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İstenilen belgeler, en geç 09.12.2025 Salı günü 10:00 a kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

SIRA MAHALLE ADA-PARSEL CİNSİ M² ADRES Aylık Muhammen Kira Bedeli (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT İHALE SÜRESİ 1 2 NOLU ERDOĞDU 682/12 AİLE SAĞLIĞI MER. 200 2 Nolu Erdoğdu Mah. Kışla Sokak No:1 30.000,00 + KDV 32.400,00 TL 09.12.2025 11:00 3 YIL 2 2 NOLU ERDOĞDU 682/12 DÜKKAN 60 2 Nolu Erdoğdu Mah. Kışla Sokak No:1 3.900,00-TL 4.212,00 TL 09.12.2025 11:05 3YIL 3 AKOLUK 117/13 AİLE SAĞLIĞI MER. 50 Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad. no:28/1 12.500,00 + KDV 13.500,00 TL 09.12.2025 11:10 3YIL 4 AKOLUK 117/13 ARSA 40 Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad. 16.000,00 + KDV 17.280,00 TL 09.12.2025 11:15 3YIL 5 AKOLUK 117/13 ARSA 25 Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad. 10.000,00 + KDV 10.800,00 TL 09.12.2025 11:20 3YIL 6 AKOLUK 117/13 ARSA 40 Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad. 16.000,00 + KDV 17.280,00 TL 09.12.2025 11:25 3YIL 7 AKOLUK 117/13 ARSA 45 Akoluk Mah. Cumhuriyet Cad. 18.000,00 + KDV 19.440,00 TL 09.12.2025 11:30 3YIL 8 CUMHURİYET 4809/2 OTOPARK 190 Cumhuriyet Mahallesi Şehir Sok. No:6/A 19.950,00 + KDV 21.546,00 TL 09.12.2025 11:35 3YIL 9 ÇİMENLİ 3968/9 ARSA 29 Çimenli Mah. Çimenli Batı Cad. No:2 3.045,00 TL 3.288,60 TL 09.12.2025 11:40 3YIL 10 PAZARKAPI 3783/1 DÜKKAN 63 Pazarkapı Mah. K.maraş Cad. No:55 1.260,00 TL 3.628,80 TL 09.12.2025 11:45 8 YIL 11 PAZARKAPI 3783/1 DÜKKAN 64 Pazarkapı Mah. K.maraş Cad. No:56 1.280,00 TL 3.686,40 TL 09.12.2025 11:50 8YIL

Basın No: ILN02345965 #ilan.gov.tr