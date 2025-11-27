ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ŞARKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
|1 ADET TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILACAKTIR
|SIRA NO
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)
|CİNSİ
|
MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
(SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN %3)
|ŞARTNAME BEDELİ
|AÇIKLAMA
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Hoşköy
|137
|1
|1105,37
|Boş arsa
|5.500.000,00 ₺
|165.000,00 ₺
|20.000,00 ₺
|Konut dışı çalışma alanı
% 50 imarlı. KDV'den muaf.
|16.12.2025
|15:30
|1.
|Belediyemize ait yukarıdaki listede özellikleri belirtilen 1 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.
|2.
|Satış ihalesine ait şartname, Şarköy Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye giriş koşulları ve tamamlanması istenilen belgeler mesai saatleri içerisinde öğrenilebilir. İhaleye girebilmek için şartname satın almak ve istenilen belgeleri tamamlamak zorunludur.
|3.
|Satış ihalesine katılmak için istenilen belgeleri tamamlayanların 15/12/2025 Pazartesi günü saat 17:00' a kadar katılım evraklarını Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevli memura teslim etmek zorundadır. Satış İhalesi Belediye Başkanı odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Katılımcıların çizelgede belirtilen saatte İhalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.
|İlan Olunur.
Basın No: ILN02343596 #ilan.gov.tr