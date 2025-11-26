PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2025 , 00:07
Giriş Tarihi :27 Kasım 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2025, 00:07
T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/444 Esas
İLAN

Davalı Mehmet Yıldız, Mircan Yıldız, Serdar Yıldız, Serkan Yıldız, Zeynep Topal'a ait Yeşilyurt İkizce 136/32 parsel TOKİ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/444 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02342869 #ilan.gov.tr