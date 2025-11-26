T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, - ada, 3395 parsel, 331,10 m2 yüzölçümlü, 5 katlı betonarme apartman ve arsası ana taşınmaz nitelikli, zemin kat, 3 no.lu bağımsız bölüm, 6/64 arsa paylı, daire bağımsız bölüm nitelikli, taşınmaz; Tapunun İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, - ada, 3395 parselinde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, Küme Sokak, 67 dış kapı no.lu, 3 iç kapı no.lu daire adresinde yer almaktadır. İlgili belediyede mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşın maz arsa üzerine inşa edilen yapının, yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup, bodrum kat+ ze min kat+3 normal kattan ibaret olup 10 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir.Bağımsız bölümler konut fonk siyonludur. Yapıya ait yapı ruhsatı 12.03.2013 tarih ve 85 no.ludur. Yapıya ait Yapı Kullanma İzin Belgesi 11.07.2014 tarih ve 413 no.ludur. Yapının dış cephesi kaplaması standart cephe boyalı olup çatısı mevcuttur. Bi nanın giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup kaldırım seviyesinden yukarı doğru çıkan granit kaplı merdiven basa makları ile ulaşılmakta ve merdivenlerin yanında granit kaplı engelli rampası vardır. Yapı giriş kapısı camlı çelik kapı olup yapı giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdiven basamakları granit kaplamalı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Yapıda asansör yoktur. Satış konusu zemin katta konumlu, 3 no.lu bağımsız bölüm, daire onanlı projede net 51 m2 süpürülebilir alanda salon, 2 oda, mutfak, banyo ve antre hacimlerinden ibarettir. Daire de mimari projeden farklı imalat yapılmış, mutfak hacmi salona eklenmiş, bir oda hacmi de mutfak hacmi olarak yapılmıştır. Yerinde dairede 2 oda yerine 1 oda mevcuttur. Dairenin salon, antre, mutfak ve odanın zemin döşemeleri laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sabit granit mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup mutfak tezgahı üstünde ve altında mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo-wc' nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı olup klozet, camlı duş yeri ve banyo dolabı-lavabo bulunmaktadır. Dairenin Banyo-wc' nin yer döşemesi ve duvarları seramik kaplı olup klozet, camlı duş yeri ve banyo dolabı-lavabo bulunmaktadır. Dairenin pencereleri ahşap renkli pvc imalat ve ısıcamlı, dışarıdan pencere demir korkulukları mevcut olup iç kapıları panel kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulun maktadır. Yapının yaşı yaklaşık 12 yıl civarında olup yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sayı : E-33067842-754- 738866 sayılı yazılarında; Söz konusu parsel; 15.12.2006, 26.02.2018,22.03.2021, 26.05.202227.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 4 kat (A-4), Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. İmar arşiv dosyasında yapılan incelemede söz konusu yere ait 12.03.2013 tarih 85 sayı ile yapı ruhsatı düzenlendiği görülmüştür.

Adresi: Yenimahalle Mah. Küme Sokak No:67/3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 331,10 m2

Arsa Payı : 6/64

Kıymeti : 3.900.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz, Otopark bedeline ilişkin Taahhütname bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:54

Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:54

24/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

