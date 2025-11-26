SAKARYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MD. KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

SIRA NO İLİ: SAKARYA İLÇESİ: KARASU İHALEYİ YAPAN İDARE: KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İDARENİN TEL. NO: 0 264 718 11 20 TAŞINMAZ NO MAHALLE MEVKİİ CİNSİ PAFTA

NO ADA

NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) HAZİNE HİSSE

ORANI HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) İMAR

DURUMU TAHMİNİ

SATIŞ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL) İHALE TARİHİ

VE SAATİ 1 54070100932 Kuyumcullu Arımiçi Tarla F25-C 17-A-3 294 125 6.496,48 Tam 6.496,48 Kırsal Gelişme Alanı 13.000.000,00 3.900.000,00 11.12.2025 11.00

1- Yukarıda bilgileri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz malın satışı; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte, Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yanlızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), yasal yerleşim yeri belgesini (ikametgah senedi),tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4-Geçici Teminat bedelleri Karasu Ziraat Bankası nezdinde bulunan TC Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR89 0001 0002 9700 0010 0057 63 İban nolu hesaba (Mah.ada parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin TC. kimlik numarası belirtmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.

5-Satılacak taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'nci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

6- İstekliler, Ortak Girişim olmaları halinde aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

7- İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Satılacak taşınmazdan KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince;" Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2021 yılı birim fiyat listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden;

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

11- İhale ilanı; https://sakarya.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

