T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/442 Esas

İLAN

Davalı Hüseyin Gün, Abuber Gün, Ömer Gün ve Mehmet Gün'a Battalgazi Başharık 6411/1 parsel MBB tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/442 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02342883 #ilan.gov.tr