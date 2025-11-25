PODCAST CANLI YAYIN
HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait;

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

Muhammen Bedel

Cinsi

BEKDİĞİN

131

36

3510.97

2,000,000.00 TL

Tarla

BELALAN

128

15

625.14

600,000.00 TL

Arsa

BELALAN

149

2

641.45

600,000.00 TL

Bahçe

BELALAN

150

1

329.98

300,000.00 TL

Bahçe

BELALAN

118

1

1962.69

1,900,000.00 TL

Arsa

CELİL

128

3

11577.40

1,500,000.00 TL

Tarla

EKİNPINARI

106

119

3608.00

1,500,000.00 TL

Tarla

EKİNPINARI

108

174

9299.00

4,600,000.00 TL

Tarla

KAYACIK

127

15

4506.27

450,000.00 TL

Tarla

KAMLIK

104

203

7054.00

900,000.00 TL

Tarla

KOCAOĞLU

119

15

3327.73

300,000.00 TL

Tarla

KOCAOĞLU

152

94

7238.24

600,000.00 TL

Tarla

KOCAOĞLU

153

120

5397.93

500,000.00 TL

Tarla

KOCAOĞLU

112

332

3172.07

500,000.00 TL

Tarla

KOCAOĞLU

153

7

22399.53

2,200,000.00 TL

Tarla

ORHANİYE

107

4

3365.13

1,600,000.00 TL

Tarla

ORTAKLAR

133

105

6824.34

750,000.00 TL

Tarla

ORTAKLAR

138

71

577.66

200,000.00 TL

Tarla

SİVRİKESE

184

10

2200.00

2,000,000.00 TL

Tarla

SİVRİKESE

184

11

2200.00

2,000,000.00 TL

Tarla

SİVRİKESE

184

12

2200.00

2,000,000.00 TL

Tarla

SİVRİKESE

184

13

3253.32

2,750,000.00 TL

Tarla

ŞEYHALİ

105

2

22798.00

5,700,000.00 TL

Tarla

ŞEYHSAFİ

107

145

1,904.00

200,000.00 TL

Tarla

ŞEYHSAFİ

107

146

5,811.00

450,000.00 TL

Tarla

YEŞİLALAN

104

3076

2092.26

1,000,000.00 TL

Tarla

DEREKÖY

151

61

7900.00

800,000.00 TL

Tarla

GİDİRLİ

105

124

2885.58

200,000.00 TL

Tarla

YENİCE

123

59

7048.65

600,000.00 TL

Tarla

YENİCE

124

2

2627.93

400,000.00 TL

Tarla

Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile 08.12.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'da satışa çıkarılacaktır.

1-Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedelleri peşin ödenecek ve Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV'den muaf tutulacaktır.

2-Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir.

3-İhale; yukarıdaki tarihte Belediye Hizmet Binasında Meclis Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhaleye girecek olanlarda aranacak şartlar;

A) İstekli gerçek kişi ise

a-Nüfus Cüzdanı Sureti

b-İkametgah Belgesi

c-Vekaleten katılıyor ise; vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü ( Noter onaylı olacak )

d-Geçici teminat ( İhale bedelinin % 3'ü oranında 2886 Sayılı DİK'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e-İhaleye katılanın Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

f-Tebligat Adresi

B ) İstekli tüzel kişi ise

a- Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b-Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

c-Tebligat Adresi

d-İhaleye katılan şirketin Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

C ) Ortak girişim ise

a-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 Sayılı D.İ.K'nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

5-İhale ilgili şartname ve belgeler Gelir Memurluğunda görülebilir.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Av.Murat İKİZ
Belediye Başkanı

Basın No: ILN02341028 #ilan.gov.tr