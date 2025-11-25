HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait;

Mahalle Ada Parsel Alan Muhammen Bedel Cinsi BEKDİĞİN 131 36 3510.97 2,000,000.00 TL Tarla BELALAN 128 15 625.14 600,000.00 TL Arsa BELALAN 149 2 641.45 600,000.00 TL Bahçe BELALAN 150 1 329.98 300,000.00 TL Bahçe BELALAN 118 1 1962.69 1,900,000.00 TL Arsa CELİL 128 3 11577.40 1,500,000.00 TL Tarla EKİNPINARI 106 119 3608.00 1,500,000.00 TL Tarla EKİNPINARI 108 174 9299.00 4,600,000.00 TL Tarla KAYACIK 127 15 4506.27 450,000.00 TL Tarla KAMLIK 104 203 7054.00 900,000.00 TL Tarla KOCAOĞLU 119 15 3327.73 300,000.00 TL Tarla KOCAOĞLU 152 94 7238.24 600,000.00 TL Tarla KOCAOĞLU 153 120 5397.93 500,000.00 TL Tarla KOCAOĞLU 112 332 3172.07 500,000.00 TL Tarla KOCAOĞLU 153 7 22399.53 2,200,000.00 TL Tarla ORHANİYE 107 4 3365.13 1,600,000.00 TL Tarla ORTAKLAR 133 105 6824.34 750,000.00 TL Tarla ORTAKLAR 138 71 577.66 200,000.00 TL Tarla SİVRİKESE 184 10 2200.00 2,000,000.00 TL Tarla SİVRİKESE 184 11 2200.00 2,000,000.00 TL Tarla SİVRİKESE 184 12 2200.00 2,000,000.00 TL Tarla SİVRİKESE 184 13 3253.32 2,750,000.00 TL Tarla ŞEYHALİ 105 2 22798.00 5,700,000.00 TL Tarla ŞEYHSAFİ 107 145 1,904.00 200,000.00 TL Tarla ŞEYHSAFİ 107 146 5,811.00 450,000.00 TL Tarla YEŞİLALAN 104 3076 2092.26 1,000,000.00 TL Tarla DEREKÖY 151 61 7900.00 800,000.00 TL Tarla GİDİRLİ 105 124 2885.58 200,000.00 TL Tarla YENİCE 123 59 7048.65 600,000.00 TL Tarla YENİCE 124 2 2627.93 400,000.00 TL Tarla

Taşınmazlar ayrı ayrı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma usulü ile 08.12.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'da satışa çıkarılacaktır.

1-Yukarıda belirtilen taşınmazların satış bedelleri peşin ödenecek ve Katma Değer Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendi gereğince KDV'den muaf tutulacaktır.

2-Satış masrafları arsayı alan şahısa veya tüzel kişiliğe aittir.

3-İhale; yukarıdaki tarihte Belediye Hizmet Binasında Meclis Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4-İhaleye girecek olanlarda aranacak şartlar;

A) İstekli gerçek kişi ise

a-Nüfus Cüzdanı Sureti

b-İkametgah Belgesi

c-Vekaleten katılıyor ise; vekaletname ve vekalet verenin imza sirküsü ve katılanın imza sirküsü ( Noter onaylı olacak )

d-Geçici teminat ( İhale bedelinin % 3'ü oranında 2886 Sayılı DİK'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e-İhaleye katılanın Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

f-Tebligat Adresi

B ) İstekli tüzel kişi ise

a- Ticaret Odası'ndan veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b-Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri

c-Tebligat Adresi

d-İhaleye katılan şirketin Havza Belediyesine problemli borcu olmadığına dair belge

C ) Ortak girişim ise

a-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 Sayılı D.İ.K'nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile, ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

5-İhale ilgili şartname ve belgeler Gelir Memurluğunda görülebilir.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Av.Murat İKİZ

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02341028 #ilan.gov.tr