T.C.

RİZE VALİLİĞİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

Mülkiyeti İdaremize ait olan 2 adet taşınmazın satılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhalesi yapılacak taşınmazların;

Taşınmaz Bilgisi Alanı (m²) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati Rize ili Merkez ilçesi Tophane mahallesi 116 ada 45 parsel 371,40 ₺15.036.000,00 ₺451.080,00 03.12.2025-11.00 Rize ili İkizdere ilçesi Güneyce köyü 125 ada 1 parsel 1.398,27 ₺5.500.000,00 ₺165.000,00 03.12.2025-11.10

3. İhale; İlimiz Merkez Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4. Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca ₺5.000,00 karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.

5. Şartname bedele ile geçici teminat bedelini nakit yatırmak isteyen istekliler, Rize İl Özel İdaresinin Halk Bankası Rize Şubesindeki TR85 0001 2009 6900 0006 0000 09 numaralı İBAN hesabına yatırmaları gerekmektedir.

6. 2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.

7. Posta yoluyla yapılacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;

a. Gerçek kişiler için:

İhale müracaat formu Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdan örneği Onaylı imza sirküleri Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri Geçici teminat evrağı İmzalanmış şartname Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge 02.12.2025 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge

b. Tüzel kişiler:

İhale müracaat formu Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi Yönetimin onaylı imza sirküleri Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi Geçici teminat evrağı İmzalanmış şartname Rize İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge Kayıtlı olduğu odadan 02.12.2025 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge

c. İstenilen belgeler en geç 02.12.2025 Salı günü mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

