T.C. BAYINDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/228 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

İzmir ili Bayındır ilçesi Hacıibrahim mah. 556 ada 63 parsel sayılı tarla vasfındaki malikleri İsmail Mersin mirasçıları adına kayıtlı taşınmazın enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazın1096,61m2 lik kısmının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.adına tescili talebiyle Bayındır Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/228 Esas sırasında dava açıldığı duruşmasının 11.12.2025 günü saat 09:50'de Bayındır Adliyesinde yapılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 gün içerisinde tebligat veya ilan tarihinden tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. aleyhine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 14. maddede öngörülen 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin İsmail Mersin mirasçıları adlarına T.C. Vakıf Bankası Bayındır Şubesi'ne yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilşikin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 19.11.2025

