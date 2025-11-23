PODCAST CANLI YAYIN
T.C.KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi :24 Kasım 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2025, 00:02

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/39 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 118 Ada, 60 Parsel
Yüzölçümü : 1.343,56 m2 Kıymeti : 835.950,94 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 118 Ada, 82 Parsel
Yüzölçümü : 680,78 m2 Kıymeti : 529.469,16 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 153 Ada, 68 Parsel
Yüzölçümü : 1.782,66 m2 Kıymeti : 1.571.302,48 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:10

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 154 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 661,46 m2 Kıymeti : 514.443,24 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 6 Parsel
Yüzölçümü : 8.419,66 m2 Kıymeti : 4.365.509,51 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 30 Parsel
Yüzölçümü : 2.292,36 m2 Kıymeti : 2.020.570,92 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:04

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 228 Parsel
Yüzölçümü : 2.446,30 m2 Kıymeti : 2.145.082,92 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:12
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:12

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 263 Parsel
Yüzölçümü : 1.655,79 m2 Kıymeti : 1.192.717,64 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:14

21/11/2025

Basın No: ILN02341508 #ilan.gov.tr