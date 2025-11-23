T.C.KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/39 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 118 Ada, 60 Parsel

Yüzölçümü : 1.343,56 m2 Kıymeti : 835.950,94 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 118 Ada, 82 Parsel

Yüzölçümü : 680,78 m2 Kıymeti : 529.469,16 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 153 Ada, 68 Parsel

Yüzölçümü : 1.782,66 m2 Kıymeti : 1.571.302,48 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:10

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 154 Ada, 1 Parsel

Yüzölçümü : 661,46 m2 Kıymeti : 514.443,24 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 6 Parsel

Yüzölçümü : 8.419,66 m2 Kıymeti : 4.365.509,51 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:31

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 30 Parsel

Yüzölçümü : 2.292,36 m2 Kıymeti : 2.020.570,92 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:04

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 228 Parsel

Yüzölçümü : 2.446,30 m2 Kıymeti : 2.145.082,92 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:12

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:12

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 263 Parsel

Yüzölçümü : 1.655,79 m2 Kıymeti : 1.192.717,64 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:14

21/11/2025

