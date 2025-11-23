T.C.KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/39 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 118 Ada, 60 Parsel
Yüzölçümü : 1.343,56 m2 Kıymeti : 835.950,94 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:09
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 118 Ada, 82 Parsel
Yüzölçümü : 680,78 m2 Kıymeti : 529.469,16 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:10
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 153 Ada, 68 Parsel
Yüzölçümü : 1.782,66 m2 Kıymeti : 1.571.302,48 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:10
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 154 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 661,46 m2 Kıymeti : 514.443,24 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 6 Parsel
Yüzölçümü : 8.419,66 m2 Kıymeti : 4.365.509,51 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:31
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 30 Parsel
Yüzölçümü : 2.292,36 m2 Kıymeti : 2.020.570,92 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:04
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 228 Parsel
Yüzölçümü : 2.446,30 m2 Kıymeti : 2.145.082,92 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:12
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KUBUZCU Mahalle/Köy, 159 Ada, 263 Parsel
Yüzölçümü : 1.655,79 m2 Kıymeti : 1.192.717,64 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 12:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 12:14
21/11/2025
Basın No: ILN02341508 #ilan.gov.tr