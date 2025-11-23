T.C. TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI





SARI CİVCİV PELUŞ ANAHTARLIK

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, TS EN 71-1 Standardı kapsamında test edildiğinde ürünün büyük halka ve küçük halka burkma (Tork) testi sonrasında ayrılarak küçük parça oluşturduğu, kafasının üzerindeki zincirin çekme testi esnasında oyuncak içerisinden açığa çıkan tel ile birlikte sivri uç oluşturduğu (5N) tespit edilmiştir.

RİSK

Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması), Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 9uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 19.09.2025 tarihli ve 113706924 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025100006

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Unvanı : Kocabeyler Tekstil İnş. Turizm Gıda Elektronik Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Firma Adresi : Gültepe Mh. Hacı Bayram Blv. No:133C Altındağ / Ankara

Basın No: ILN02341615 #ilan.gov.tr