T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/264 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mahallesi

ADA NO : 1254

PARSEL NO : 1

VASFI : Bahçe

YÜZÖLÇÜMÜ : 293 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAYİME KIR, BİLGİ DURMUŞ, NEDİM KÜÇÜKAYDIN,

TAMER KÜÇÜKAYDIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/268 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.11.2025

