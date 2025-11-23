T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/264 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mahallesi
ADA NO : 1254
PARSEL NO : 1
VASFI : Bahçe
YÜZÖLÇÜMÜ : 293 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : SAYİME KIR, BİLGİ DURMUŞ, NEDİM KÜÇÜKAYDIN,
TAMER KÜÇÜKAYDIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/268 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11.11.2025
