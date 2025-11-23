ANKARA İLİ AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1 (Bir) adet arsa Çınar Mahallesi 1993 ada 20 numaralı parselde kayıtlı arsa 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince 11.12.2025 Perşembe günü saat 12:00'de Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2- İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 5.000,00₺. (Beşbinlira) ücret karşılığında temin edebilirler.

3- Satışı yapılacak arsanın durumu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.



SATIŞI YAPILACAK ARSA:

Sn. Mahalle Ada/ Parsel Tapu Yüzölçümü (m²) İmar Planı Kullanım Amacı Emsal Cinsi Hisse nispeti Tapu/ Şerh Beyan Muhammen

Bedel(₺) Geçici Teminat (%3) İhale Tarihi İhale Saati İhale Türü 1 ÇINAR 1993/20 3.000 Sanayi ve Depolama Alanı 1.00 Arsa Tam Yok 20.250.000,00tl 607.500,00tl 11.12.2025 12:00 Kapalı Teklif



4- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

Kapalı Teklif Usulü İhale

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu en az (60 (altmış) gün süreli)

Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet'den alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için).

İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği (Gerçek kişiler için).

Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri (Tüzel kişiler için )

Şartname alındı makbuzu ( gerçek ve tüzel kişiler )

Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

Tebligat için adres beyan belgesi (Tüzel kişiler için )

2886 Sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname,

Şartnamedeki maddelerde belirtilerek hazırlanan ihale dosyaları 11.12.2025 tarihinde Perşembe günü saat 11:45'e kadar Akyurt Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

5- İsteklilere ilanen duyurulur.

















