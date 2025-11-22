T.C. MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

T.C.

MUCUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞI'NDAN



ESAS SAYISI : 2021/300 Esas

: DAVALI ABDULLAH BAYAZIT - EBEN AM ACHENSEE /AVUSTURYA CUMHURİYETİ Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ilişkin davanın yapılan yargılamasında;Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 01/04/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 11/11/2025

Basın No: ILN02340639 #ilan.gov.tr