T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/202 Esas 2025/383 Karar

İ L A N

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 09/10/2025 tarih, 2022/202 Esas ve 2025/383 Karar sayılı ilamında; 37189428158 TC kimlik numaralı, Bayram ve Şenay kızı 27/07/2001 Tuzla doğumlu Tuğba Nur Kılıç'ın sanık olduğu davada kurulan hüküm ile hakkında 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 1.080 TL Adli Para Cezası verilmiş ve bu cezanın 5237 Sayılı T.C.K.'nun 51. Maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiştir.

Müşteki Ozan Çiftçi'nin (T.C. 32192438866) 21/08/2021 tarihli beyanında yurt dışında21/B Rue Rumain Rolland 69200 Venissieux Lyon/ Fransa sayılı adreste yaşadığını bildirdiği görülmüştür.

Mahkememizce sanık hakkında verilen karar ve sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesinin müştekinin bildirdiği adrese Lyon Başkonolosluğu aracılığı ile tebliğ edilmesine ilişkin yazı yazılmış ise de anılan yerden mahkememize cevaben müşteki ile ilgili olarak "belirtilen adreste oturmuyor" şerhi ile bila tebliğ iade edildiği görülmüştür.

Dosyada müştekinin başka bir adresine yapılmış tebligat bulunmaması ve UYAP sisteminde kayıtlı bir mernis adreside bulunmadığından adresinin meçhul olarak kabul edilmesi nedeniyle, Mahkememizin09/10/2025 tarih, 2022/202 Esas ve 2025/383 karar sayılı ilamı ve sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesinin;

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede müşteki Ozan Çiftçi için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere,

Hususlarına ilişkin karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21/11/2025

