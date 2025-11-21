İLAN

T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/279 Esas

DAVACI :SERAP KOÇ-3****2

9732 Sk. Limontepe Mah. No:14 Karabağlar / İZMİR

DAVALI :OKAN KOÇ-1****2

Ali Fuat Cebesoy Mah. 9141/2 Sk. No:4-6 İç Kapı No:2Karabağlar / İZMİR

Davacı Serap Koç tarafından davalı Okan Koç aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 13/11/2025 tarihli ön inceleme duruşma tutanağında verilen ara karar gereğince; 23/12/2025 günü saat 10:30'da "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/11/2025

