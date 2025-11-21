T.C.

ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.37423631-2020/244-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 02/10/2025 tarih 2020/244 Esas ve 2025/634 karar sayılı ilamı ile 16219092606 TC. Kimlik numaralı, Durali ve Durdane oğlu, 14/03/1968 doğumlu, Yukarık ise doğumlu Ankara, Kızılcahamam, Yukarıkise mah/köy nüfusunda kayıtlı Sanık Hüseyin ÖĞÜT hakkında Sahte Belge Düzenleme suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/b maddesi uyarınca 4 yıl 2 Ay hapis cezasıyla cazalandırılmasına, Defter Kayıt Ve Belgeleri Gizleme suçundan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesi uyarınca neticeten 4500,00 TL Adli para cezası verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02339840 #ilan.gov.tr